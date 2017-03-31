Полицейские не будут возбуждать уголовное дело на автоледи, задавившую собаку в Самаре

В Самаре завершилась проверка по факту скандального инцидента на Южном проезде, где председатель правления одной из общественных организаций города раздавила собаку на своём «Пежо». Наказывать женщину полицейские не будут, сообщили ProGorodSamara.ru в отделе дознания УМВД России по городу Самаре.

Дознаватель отдела дознания УМВД по Самаре Светлана Лычёва:

— Более быстрому окончанию проверки помешал тот факт, что водитель автомобиля была в отпуске. После мы её опросили, и она рассказала, что постоянно проезжает через эту базу к своему офису. В этот раз охранник открыл ворота, она заехала, машину окружила стая собак. Женщина посигналила, чтобы их отпугнуть, и поехала дальше. Она на что-то наехала, подумала, что какой-то промышленный мусор, потому что звуков никаких не слышала. По приезду к офису осмотрела машину, повреждений не нашла и пошла на работу. Когда вышла, увидела, что машину кто-то обклеил фотографиями с надписями, что она «убийца». Так она узнала о произошедшем.

Охранников полиция тоже опросила, они говорят, что ничего не видели. Больше никого на территории базы не было. Для установления возможных свидетелей полиция опросила работников организаций, расположенных поблизости, но никто ничего не знает. Оригинал видео не сохранился, поэтому изъять его оказалось невозможно.

К статье «Жестокое обращение с животными», согласно уголовному кодексу РФ, можно привлечь человека, который совершил это деяние из хулиганских или корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. Ни хулиганства, ни корысти мы здесь не усмотрели. Детей на месте происшествия тоже не было. Садизм тоже не усматривается, сама водитель говорит, что не видела собаку, свидетелей, которые утверждают обратное — нет. Поэтому в соответствии с пунктом 2 части 1-й статьи 24 УПК РФ оснований для возбуждения уголовного дела здесь нет. Прокуратура наше решение согласовала и оставила без изменений.

По данному факту в СМИ публиковались высказывания со ссылкой на водителя. В ходе проверки эти сведения не подтвердились. Опрошенная пояснила, что ни с кем из журналистов не общалась и никому комментариев или интервью не давала интервью.

Светлана также отметила, что по данному поводу в полицию поступали только эмоциональные обращения через интернет, причем все они из других регионов России. Что касается погибшей собаки, то она на территории базы проживала как минимум с 2008 года. Есть информация, что местные сотрудники обращались в администрацию Советского района, чтобы её забрали, но этого так и не произошло.

Напомним, что животное сбили 29 декабря 2016 года на территории базы на Южном проезде, 100. Ситуация просто не могла пройти мимо зоозащитников Самары. У них она вызвала негодование, как и у многих других жителей города.