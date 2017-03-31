Жители дома на улице Самочкина требуют компенсации 13 млн рублей

Жители дома на улице Самочкина в Нижнем Новгороде требуют компенсации 13 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

31 марта в Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу по обвинению чиновников в халатности. В зале суда было допрошено пять потерпевших, четверо из них отказались от своих претензий, заявив, что ущерб им возмещен. Одна потерпевшая поддержала иск о возмещении морального вреда в сумме 2 000 000 рублей. Таким образом, общая сумма заявленных исков составляет 13 300 000 рублей. Судебное заседание отложено на 7 апреля.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после частичного обрушения жилого дома на улице Героя Самочкина в Ленинском районе, которое произошло 5 апреля 2014 года. По версии следствия, обвиняемые не признали дом аварийным и непригодным для проживания, что повлекло нарушение прав жителей. Нынешний глава города Сергей Белов в 2011—2013 годах занимал должность замглавы Ленинского района, а здание передали на баланс муниципалитета с 2012 года.

13 января 2017 года Ленинский районный суд допросил девять потерпевших по делу об обрушении, трое из них отказались от предложенной им компенсации, считая ее необоснованно заниженной.