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16:12 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту избиения годовалого ребенка няней

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по результатам доследственной проверки информации СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы города Уфы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, накануне ряд СМИ растиражировал видеокадры, на которых подозреваемая жестоко обращалась с годовалым ребенком.

По версии следствия, с ноября 2016 по март 2017 года 56-летняя жительница города Уфы, исполняя работу няни малолетнего мальчика в Орджоникидзевском районе города Уфы, систематически наносила ему побои и совершала иные насильственные действия с причинением физического и психического страдания ребенку. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Следователем готовится постановление о назначении комплексных экспертных исследований для определения степени вреда здоровью малолетнего потерпевшего. Решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

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