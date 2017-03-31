В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту избиения годовалого ребенка няней

Напомним, накануне ряд СМИ растиражировал видеокадры, на которых подозреваемая жестоко обращалась с годовалым ребенком.

По версии следствия, с ноября 2016 по март 2017 года 56-летняя жительница города Уфы, исполняя работу няни малолетнего мальчика в Орджоникидзевском районе города Уфы, систематически наносила ему побои и совершала иные насильственные действия с причинением физического и психического страдания ребенку. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Следователем готовится постановление о назначении комплексных экспертных исследований для определения степени вреда здоровью малолетнего потерпевшего. Решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.