В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту избиения годовалого ребенка няней
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по результатам доследственной проверки информации СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы города Уфы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).