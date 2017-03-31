Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
СМИ о храбрящемся Путине и усталом Медведеве
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12Ливни затопили Перу
9В тени стены
16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителя Уфы задержали за взятку в три миллиона рублей

Мужчина пытался подкупить директора колледжа.

Сотрудники ФСБ Башкирии задержали крупного взяточника — мужчина пытался подкупать директора одного из уфимских колледжей.

Злоумышленник пытался повлиять на процесс передачи строений колледжа в собственность государства. Взамен на выгодное для себя решение, мужчина предложил директору колледжа взятку — право собственности на одно из оспариваемых помещений, общая стоимость которого составила около трех миллионов рублей.

Директор тут же сообщила о заманчивом предложении в управление ФСБ Башкирии. Сотрудники силовой структуры задержали преступника сразу после дачи взятки.

— Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Майские праздники: как не переплачивать за билеты на самолет и поезд
Призывниками из Крыма укомплектуют части по всей России
Майские праздники: как не переплачивать за билеты на самолет и поезд
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Гипермаркетам могут запретить работать по воскресеньям и ночам
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Дальний Восток предупредили об опасном для людей птичьем гриппе
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь