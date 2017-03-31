Жителя Уфы задержали за взятку в три миллиона рублей

Сотрудники ФСБ Башкирии задержали крупного взяточника — мужчина пытался подкупать директора одного из уфимских колледжей.

Злоумышленник пытался повлиять на процесс передачи строений колледжа в собственность государства. Взамен на выгодное для себя решение, мужчина предложил директору колледжа взятку — право собственности на одно из оспариваемых помещений, общая стоимость которого составила около трех миллионов рублей.

Директор тут же сообщила о заманчивом предложении в управление ФСБ Башкирии. Сотрудники силовой структуры задержали преступника сразу после дачи взятки.

— Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».