В Башкирии врачи скорой помощи оставили пациента умирать у подъезда

В Уфимском районе под следствием оказались медики. В местном отделе республиканского Управления СКР возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По основной версии, 14 марта в селе Михайловка карета скорой помощи привезла 26-летнего мужчину к дому, высадив у подъезда, его оставили. При этом брат пострадавшего просил врачей увезти парня в больницу, но те проигнорировали его требование. А спустя некоторое время мужчина скончался.