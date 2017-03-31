В Башкирии врачи скорой помощи оставили пациента умирать у подъезда
По факту возбудили уголовное дело.
По факту возбудили уголовное дело.
В Уфимском районе под следствием оказались медики. В местном отделе республиканского Управления СКР возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
По основной версии, 14 марта в селе Михайловка карета скорой помощи привезла 26-летнего мужчину к дому, высадив у подъезда, его оставили. При этом брат пострадавшего просил врачей увезти парня в больницу, но те проигнорировали его требование. А спустя некоторое время мужчина скончался.
— Следователь изъял медицинскую документацию, в рамках дела будет назначен ряд экспертиз. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, — отметили в