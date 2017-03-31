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18:35 (мск), источник: Крым Press

Феодосиец прятал наркотики в детской игрушке

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Феодосия получили оперативную информацию о причастности местного жителя к незаконному хранению наркотических средств.

В ходе проверки сведения подтвердились. Феодосиец прятал наркотики в детской игрушке. При проведении личного досмотра у 34-летнего жителя г. Феодосия в рюкзаке, среди вещей были выявлены пакетик с порошкообразным веществом и игрушка «Матрешка», в которой находились 5 пакетов со свертками, содержащими похожее вещество.

Согласно заключению эксперта, изъятое у гражданина вещество розового и зеленого цвета, общей массой 0,504 грамма, является так называемой «солью» и содержит в своем составе наркотическое средство, оборот которого на территории РФ запрещен, — отметили в пресс-службе МВД по РК.

По словам злоумышленника, наркотическое средство он приобрел и хранил для личного употребления.

Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосия возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы сроком на три года. Злоумышленнику избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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