Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
9В тени стены
18:16 (мск), источник: Sputnik.by

Бывший офицер УСК получил срок за мошенничество

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Бывший начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Гомельской области получил 5,5 года лишения свободы за мошенничество, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Могилевского областного суда.

Источник: Sputnik.by

Подполковника юстиции задержали сотрудники КГБ после того, как он неоднократно получил деньги от гражданина для якобы дачи взятки работникам налоговой и ДФР. В отношении офицера УСК был возбужден ряд дел.

«Он признан виновным в завладении имуществом путем обмана — мошенничестве, подстрекательстве к даче вятки в крупном размере», — сказали в суде.

Там также сообщили, что по совокупности мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного имущество, лишить его спецзвания «подполковник юстиции» и на пять лет права занимать должности в правоохранительных органах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Объявлен порядок выступлений артистов на 'Евровидении'
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
ФБР опубликовало неизвестные снимки с места теракта 11 сентября
Первым пилотом корабля «Федерация» станет робот Федор
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь