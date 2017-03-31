В Шушарах нет тепла четвертый раз за две недели
В Пушкинском районе Петербурга после ликвидации одного дефекта на теплотрассе неподалеку сразу образуется другой.
В Пушкинском районе Петербурга после ликвидации одного дефекта на теплотрассе неподалеку сразу образуется другой.
13 домов с холодными батареями получат тепло в ночь на 1 апреля, но энергетики предупреждают: теплосети в районе в плачевном состоянии.
Как сообщили «Фонтанке» в
По словам читателей, это уже не первый раз за месяц, когда жители Шушар на несколько часов остаются без тепла. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. «Надоело мерзнуть!» — возмущаются люди.
В ГУП «ТЭК» нашему изданию пояснили, с 16 марта аварийная бригада выезжает в этот район уже четвертый раз. В последнем случае дефект выявили на теплосети 1989 года, которая уже выработала свой ресурс. Энергетики буквально ставят заплатки на старые трубы. Но предприятие только арендует теплосети в Пушкинском районе и не может заниматься капитальным ремонтом за бюджетные средства, пока сети находятся в ведении
Жителей Пушкинского и Колпинского районов теплом до 2011 года обеспечивало ЗАО «Лентеплоснаб» на основании договора простого товарищества с ГУП «Пушкинский ТЭК». Частная компания «Лентеплоснаб» должна была поддерживать работоспособность оборудования, реконструировать и строить новые котельные, однако экономила на ремонте. В результате тепловые сети были доведены до аварийного состояния, а сама компания, к которой