В Шушарах нет тепла четвертый раз за две недели

13 домов с холодными батареями получат тепло в ночь на 1 апреля, но энергетики предупреждают: теплосети в районе в плачевном состоянии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», нарушение на трубе диаметром 250 мм зафиксировали у дома 56 на Пушкинской улице 31 марта около 12:30. Аварийная бригада сразу приступила к ремонту, на который по нормативам отводится 13 часов. В зоне работ находятся 13 многоквартирных домов, в которых отсутствует отопление. Горячая вода в кранах есть.

По словам читателей, это уже не первый раз за месяц, когда жители Шушар на несколько часов остаются без тепла. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. «Надоело мерзнуть!» — возмущаются люди.

В ГУП «ТЭК» нашему изданию пояснили, с 16 марта аварийная бригада выезжает в этот район уже четвертый раз. В последнем случае дефект выявили на теплосети 1989 года, которая уже выработала свой ресурс. Энергетики буквально ставят заплатки на старые трубы. Но предприятие только арендует теплосети в Пушкинском районе и не может заниматься капитальным ремонтом за бюджетные средства, пока сети находятся в ведении компании-банкрота, добавили в пресс-службе.