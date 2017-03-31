Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Пять звезд, которые были изгоями в школе
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
СМИ о храбрящемся Путине и усталом Медведеве
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12Ливни затопили Перу
9В тени стены
16:40 (мск), источник: Фонтанка

В Шушарах нет тепла четвертый раз за две недели

В Пушкинском районе Петербурга после ликвидации одного дефекта на теплотрассе неподалеку сразу образуется другой.

Источник: РИА "Новости"

13 домов с холодными батареями получат тепло в ночь на 1 апреля, но энергетики предупреждают: теплосети в районе в плачевном состоянии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», нарушение на трубе диаметром 250 мм зафиксировали у дома 56 на Пушкинской улице 31 марта около 12:30. Аварийная бригада сразу приступила к ремонту, на который по нормативам отводится 13 часов. В зоне работ находятся 13 многоквартирных домов, в которых отсутствует отопление. Горячая вода в кранах есть.

По словам читателей, это уже не первый раз за месяц, когда жители Шушар на несколько часов остаются без тепла. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. «Надоело мерзнуть!» — возмущаются люди.

В ГУП «ТЭК» нашему изданию пояснили, с 16 марта аварийная бригада выезжает в этот район уже четвертый раз. В последнем случае дефект выявили на теплосети 1989 года, которая уже выработала свой ресурс. Энергетики буквально ставят заплатки на старые трубы. Но предприятие только арендует теплосети в Пушкинском районе и не может заниматься капитальным ремонтом за бюджетные средства, пока сети находятся в ведении компании-банкрота, добавили в пресс-службе.

Жителей Пушкинского и Колпинского районов теплом до 2011 года обеспечивало ЗАО «Лентеплоснаб» на основании договора простого товарищества с ГУП «Пушкинский ТЭК». Частная компания «Лентеплоснаб» должна была поддерживать работоспособность оборудования, реконструировать и строить новые котельные, однако экономила на ремонте. В результате тепловые сети были доведены до аварийного состояния, а сама компания, к которой когда-то имел отношение сын экс-губернатора Петербурга Владимира Яковлева, подала заявление о банкротстве и попыталась взыскать около 800 млн рублей с ГУП «ТЭК».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Смольный пообещал ЗСД еще денег
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Гипермаркетам могут запретить работать по воскресеньям и ночам
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Дальний Восток предупредили об опасном для людей птичьем гриппе
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь