В Воронежском авиационном колледже в крупе нашли насекомых
Студентов учебного заведения кормили небезопасной манкой.
Студентов учебного заведения кормили небезопасной манкой.
Специалисты регионального управления Россельхознадзора нашли опасную крупу в Воронежском авиационном колледже имени Чкалова, сообщила
По данным управления, в колледже нарушалось хранение продуктов. Крупы держали в производственном помещении столовой, где производится мытье и хранение посуды, а также разделка мясных продуктов. В помещении отсутствовали приборы измерения температуры и влажности воздуха.
По результатам совместной проверки Россельхознадзора и прокуратуры руководителя учебного заведения привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Специалисты потребовали устранить нарушения.