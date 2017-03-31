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17:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском авиационном колледже в крупе нашли насекомых

Студентов учебного заведения кормили небезопасной манкой.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора нашли опасную крупу в Воронежском авиационном колледже имени Чкалова, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 30 марта. В манке специалисты обнаружили насекомое — коротскоусого мукоеда.

По данным управления, в колледже нарушалось хранение продуктов. Крупы держали в производственном помещении столовой, где производится мытье и хранение посуды, а также разделка мясных продуктов. В помещении отсутствовали приборы измерения температуры и влажности воздуха.

По результатам совместной проверки Россельхознадзора и прокуратуры руководителя учебного заведения привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Специалисты потребовали устранить нарушения.

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