Возбуждено уголовное дело в отношении судьи арбитражного суда Чечни
По версии следствия,
По версии следствия,
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вынесении неправосудного решения в отношении судьи Арбитражного суда Чечни Алу Бачаева. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР.
Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Чеченской Республики Алу Бачаева по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения)
По ее словам, в мае 2010 года и в августе 2012 года Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации Ассоциация «Симбиоз» и взыскании с казны РФ более 5 млрд рублей.
Сведения о совершении Бачаевым данных преступлений получены в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ по
В ходе расследования установлено, что Бачаев преднамеренно не установил правопреемство Ассоциации «Симбиоз», созданной в 2002 году, по правам и обязательствам Ассоциации кооперативов «Симбиоз», действовавшей в 90-х годах, отметила она. Бачаев признал правопреемство организации на объект недвижимости, переданный в федеральную собственность, а также на получение компенсации за не поставленные в 1991 году Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом Анисимова нефтепродукты.
Размер ущерба
Заведомо неправосудные решения судьи Бачаева повлекли тяжкие последствия в виде нарушения гарантированных Конституцией РФ принципов судопроизводства и подрыва авторитета судебной власти, а также хищения из бюджета России денежных средств в особо крупном размере в сумме более 360 млн рублей и покушения на хищение денежных средств в сумме более 4,6 млрд рублей
Она добавила, что уголовное дело в отношении Бачаева было возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и в настоящий момент находится в производстве главного следственного управления СКР по