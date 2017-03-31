Возбуждено уголовное дело в отношении судьи арбитражного суда Чечни

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вынесении неправосудного решения в отношении судьи Арбитражного суда Чечни Алу Бачаева. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР.

По ее словам, в мае 2010 года и в августе 2012 года Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации Ассоциация «Симбиоз» и взыскании с казны РФ более 5 млрд рублей.

Сведения о совершении Бачаевым данных преступлений получены в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовного дела в отношении ряда лиц. Они обвинялись в хищении денежных средств из федерального бюджета РФ в особо крупном размере, сообщила Петренко.

В ходе расследования установлено, что Бачаев преднамеренно не установил правопреемство Ассоциации «Симбиоз», созданной в 2002 году, по правам и обязательствам Ассоциации кооперативов «Симбиоз», действовавшей в 90-х годах, отметила она. Бачаев признал правопреемство организации на объект недвижимости, переданный в федеральную собственность, а также на получение компенсации за не поставленные в 1991 году Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом Анисимова нефтепродукты.

Размер ущерба