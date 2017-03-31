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17:41 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено уголовное дело в отношении судьи арбитражного суда Чечни

По версии следствия, из-за его неправосудных решений бюджет лишился 5 млрд рублей.

Источник: AP 2017

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вынесении неправосудного решения в отношении судьи Арбитражного суда Чечни Алу Бачаева. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР.

Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Чеченской Республики Алу Бачаева по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения)
Светлана Петренко
Официальный представитель СКР
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По ее словам, в мае 2010 года и в августе 2012 года Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации Ассоциация «Симбиоз» и взыскании с казны РФ более 5 млрд рублей.

Сведения о совершении Бачаевым данных преступлений получены в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовного дела в отношении ряда лиц. Они обвинялись в хищении денежных средств из федерального бюджета РФ в особо крупном размере, сообщила Петренко.

В ходе расследования установлено, что Бачаев преднамеренно не установил правопреемство Ассоциации «Симбиоз», созданной в 2002 году, по правам и обязательствам Ассоциации кооперативов «Симбиоз», действовавшей в 90-х годах, отметила она. Бачаев признал правопреемство организации на объект недвижимости, переданный в федеральную собственность, а также на получение компенсации за не поставленные в 1991 году Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом Анисимова нефтепродукты.

Размер ущерба

Заведомо неправосудные решения судьи Бачаева повлекли тяжкие последствия в виде нарушения гарантированных Конституцией РФ принципов судопроизводства и подрыва авторитета судебной власти, а также хищения из бюджета России денежных средств в особо крупном размере в сумме более 360 млн рублей и покушения на хищение денежных средств в сумме более 4,6 млрд рублей
Светлана Петренко
Официальный представитель СКР

Она добавила, что уголовное дело в отношении Бачаева было возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и в настоящий момент находится в производстве главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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