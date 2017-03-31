В Калининграде под колеса автомобиля на переходе попал трехлетний ребенок

Одна из самых оживленных магистралей Калининграда. Родители с двумя мальчиками 3 и 4-х лет переходят дорогу по пешеходному переходу. Старший идет с родителями, младший чуть впереди.

Водитель:

— Я растерялся, со мной впервые такое. И малыша я не увидел. Я малыша не увидел. Если бы мужчина шел впереди, то увидел.

Водитель сбил малыша, который ехал на велосипеде. Вот эти страшные кадры. Мгновение и ребенка сбивает иномарка.

Отец ребенка:

— Как так получилось, что ребенок ехал на велосипеде, а не шел с ним? Вот так допустили, хотели побыстрее перейти перекресток.

Немедленно на место происшествия прибыла скорая помощь и инспекторы ГИБДД. У малыша была травмирована нога, сильно шла кровь. Медики боялись, что у ребенка — открытый перелом, однако вскоре их опасения не подтвердились.

Александр Вытнов, начальник ОГИБДД УМВД России по городу Калининграду:

— При пересечении пешеходного перехода, согласно ПДД, надо спешить, то есть перевозить, я попросил бы взрослых соблюдать ПДД и требовать этого от детей.