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17:54 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде под колеса автомобиля на переходе попал трехлетний ребенок

Машина двигалась по Советскому проспекту, и водитель не заметил, как по переходу шла семья с двумя детьми, младший из которых и попал под машину.

Одна из самых оживленных магистралей Калининграда. Родители с двумя мальчиками 3 и 4-х лет переходят дорогу по пешеходному переходу. Старший идет с родителями, младший чуть впереди.

Водитель:

 — Я растерялся, со мной впервые такое. И малыша я не увидел. Я малыша не увидел. Если бы мужчина шел впереди, то увидел.

Водитель сбил малыша, который ехал на велосипеде. Вот эти страшные кадры. Мгновение и ребенка сбивает иномарка.

Отец ребенка:

 — Как так получилось, что ребенок ехал на велосипеде, а не шел с ним? Вот так допустили, хотели побыстрее перейти перекресток.

Немедленно на место происшествия прибыла скорая помощь и инспекторы ГИБДД. У малыша была травмирована нога, сильно шла кровь. Медики боялись, что у ребенка — открытый перелом, однако вскоре их опасения не подтвердились.

Александр Вытнов, начальник ОГИБДД УМВД России по городу Калининграду:

 — При пересечении пешеходного перехода, согласно ПДД, надо спешить, то есть перевозить, я попросил бы взрослых соблюдать ПДД и требовать этого от детей.

Виной всему невнимательность и небрежность взрослых, из-за которой страдают дети. Госавтоинспекция напоминает, с начала года на дорогах города пострадало более десяти маленьких пешеходов, переходящих по зебре. Избежать детских слез и больничных коек довольно просто — всем соблюдать правила.

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