В Калининграде под колеса автомобиля на переходе попал трехлетний ребенок
Машина двигалась по Советскому проспекту, и водитель не заметил, как по переходу шла семья с двумя детьми, младший из которых и попал под машину.
Машина двигалась по Советскому проспекту, и водитель не заметил, как по переходу шла семья с двумя детьми, младший из которых и попал под машину.
Одна из самых оживленных магистралей Калининграда. Родители с двумя мальчиками 3 и 4-х лет переходят дорогу по пешеходному переходу. Старший идет с родителями, младший чуть впереди.
Водитель:
— Я растерялся, со мной впервые такое. И малыша я не увидел. Я малыша не увидел. Если бы мужчина шел впереди, то увидел.
Водитель сбил малыша, который ехал на велосипеде. Вот эти страшные кадры. Мгновение и ребенка сбивает иномарка.
Отец ребенка:
— Как так получилось, что ребенок ехал на велосипеде, а не шел с ним? Вот так допустили, хотели побыстрее перейти перекресток.
Немедленно на место происшествия прибыла скорая помощь и инспекторы ГИБДД. У малыша была травмирована нога, сильно шла кровь. Медики боялись, что у ребенка — открытый перелом, однако вскоре их опасения не подтвердились.
Александр Вытнов, начальник ОГИБДД УМВД России по городу Калининграду:
— При пересечении пешеходного перехода, согласно ПДД, надо спешить, то есть перевозить, я попросил бы взрослых соблюдать ПДД и требовать этого от детей.
Виной всему невнимательность и небрежность взрослых,