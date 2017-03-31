Прокуратура Нижнего Новгорода выявила более 30 сайтов с информацией об изготовлении дипломов ВУЗов.

Как сообщает прокуратура Нижнего Новгорода, сайты были выявлены в ходе мониторинга сотрудниками прокуратуры.

Согласно требованиям федерального законодательства данная информация относится запрещенной для распространения, так как оправдывает противоправное поведение.

Изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа являются преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.