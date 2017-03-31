Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
12Ливни затопили Перу
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
18:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокуратура Нижнего Новгорода выявила более 30 сайтов с информацией об изготовлении дипломов ВУЗов

По фактам выявленных нарушений направлены в суд исковые заявления.

Прокуратура Нижнего Новгорода выявила более 30 сайтов с информацией об изготовлении дипломов ВУЗов.

Как сообщает прокуратура Нижнего Новгорода, сайты были выявлены в ходе мониторинга сотрудниками прокуратуры.

Согласно требованиям федерального законодательства данная информация относится запрещенной для распространения, так как оправдывает противоправное поведение.

Изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа являются преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города направлены в суд исковые заявления с требованиями о признании информации на указанных интернет-сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов
Киев отказался пойти на уступки Самойловой
Опубликованы ранее неизвестные фото с места теракта 11 сентября
Первым пилотом корабля «Федерация» станет робот Федор
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь