Прокуратура Нижнего Новгорода выявила более 30 сайтов с информацией об изготовлении дипломов ВУЗов
По фактам выявленных нарушений направлены в суд исковые заявления.
По фактам выявленных нарушений направлены в суд исковые заявления.
Прокуратура Нижнего Новгорода выявила более 30 сайтов с информацией об изготовлении дипломов ВУЗов.
Как сообщает прокуратура Нижнего Новгорода, сайты были выявлены в ходе мониторинга сотрудниками прокуратуры.
Согласно требованиям федерального законодательства данная информация относится запрещенной для распространения, так как оправдывает противоправное поведение.
Изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа являются преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой города направлены в суд исковые заявления с требованиями о признании информации на указанных