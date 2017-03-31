В Запорожье по людям стрелял пьяный сын местного чиновника, — полиция

«35-летний мужчина, который был задержан патрульными минувшей ночью в Запорожье, когда он стрелял по людям, действительно является сыном одного из запорожских чиновников, однако это не имеет никакого значения и никоим образом не скажется на расследовании. На сегодняшний день мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Информация о происшествии внесена в ЕРДР с квалификацией по ч. 4 ст. 296 УК Украины — “хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”. Проводится досудебное расследование», — сообщила Людвик.

Она также подтвердила информацию о том, что в момент совершения преступления стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения: в ходе проверки задержанного на содержание алкоголя в крови был получен результат 1.94% промилле.

Напомним, в Запорожье мужчина устроил стрельбу возле магазина и ранил двоих человек.