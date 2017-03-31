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17:29 (мск), источник: 112.ua

В Запорожье по людям стрелял пьяный сын местного чиновника, — полиция

Человек, которого минувшей ночью задержали патрульные, когда он стрелял по людям из ружья, — сын местного высокопоставленного чиновника. Об этом в комментарии Укринформу сообщила и.о. начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

Источник: 112.ua

«35-летний мужчина, который был задержан патрульными минувшей ночью в Запорожье, когда он стрелял по людям, действительно является сыном одного из запорожских чиновников, однако это не имеет никакого значения и никоим образом не скажется на расследовании. На сегодняшний день мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Информация о происшествии внесена в ЕРДР с квалификацией по ч. 4 ст. 296 УК Украины — “хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”. Проводится досудебное расследование», — сообщила Людвик.

Она также подтвердила информацию о том, что в момент совершения преступления стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения: в ходе проверки задержанного на содержание алкоголя в крови был получен результат 1.94% промилле.

Напомним, в Запорожье мужчина устроил стрельбу возле магазина и ранил двоих человек.

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