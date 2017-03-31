В Кунгурском районе женщина пошла на панихиду и пропала

Сообщение о пропаже человека появилось 31 марта в одной из социальных сетей. Его разместила жительница с. Моховое Кунгурского района Татьяна Кошеварова. Она сообщила, что ещё 29 марта пропала ее мама Михайлова Валентина Геннадьевна, 63 лет, директор центра досуга «Моховской».

По словам девушки, ещё в обед она разговаривала с Валентиной Геннадьевной по телефону. Женщина собиралась отправиться на панихиду по известному в районе доктору.



«К вечеру телефон мамы уже не отвечал. Утром она не вышла на работу. Я позвонила в администрацию поселения, куда она утром должна была занести табели, но там она не появлялась. Я позвонила в службу такси, которое обычно вызывает мама. Мне подтвердили, что днём на адресу досугового центра был вызов машины. Я нашла водителя, который подвозил маму. Он высадил её неподалёку от храма, где должна быть панихида. Потом опросила всех знакомых, которые были храме, но никто из них не припомнил, что видел там маму», — рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» дочь пропавшей Татьяна.



Семья заявила в полицию Кунгура о пропаже Михайловой и разместила объявление в соцсетях.



В Краевом МВД сообщили, что заявление й зарегистрировано. Полиция Кунгура ведёт розыски женщины.



Женщина была одета в светлый плащ с укороченными рукавами. Если вы знаете, где находится Валентина Михайлова, или что-то об обстоятельствах её исчезновения, позвоните по телефону 02.