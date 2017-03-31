В Семее затопило мост, связывающий город с окраиной

Форс-мажорная ситуация на мосту произошла 31 марта, в пятом часу вечера.

«Шуга образовалась на реке, вода пошла поверху. Сюда же пришли талые воды с полей», — пояснили в управлении по ЧС Семея.

На месте происшествия находятся аким города, представители УЧС, УВД и других экстренных служб. Главная задача сейчас — наладить транспортное сообщение между посёлком и городом. В этом районе существует объездная дорога, но пешком по ней пройти невозможно, так как дорога затоплена. Да и идти придётся не менее получаса.

Люди ждут решения вопроса с транспортировкой, а у кого есть машины, самостоятельно едут в объезд.

Какими будут действия по ликвидации последствий затопления моста, в УЧС пока не сообщают, так как ситуация ещё изучается.

В Павлодарской области талая вода также переливается через проезжую часть. В Майском районе на 197-м километре размыло железнодорожные пути. Четыре состава были вынуждены изменить маршрут и ехать в ВКО через Россию. 31 марта движение поездов по этому участку было восстановлено.