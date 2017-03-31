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17:35 (мск), источник: Kazinform

Из-за непогоды закрыт ряд дорог в 4 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В четырех областях с ухудшением погодных условий введено ограничение движения автотранспорта на ряде дорог, передает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

Источник: Kazinform

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: 1. «Кокшетау-г. Атбасар» км. 48−184, участок от с. Зеренда до г. Атбасар; 2. «Жезказган-Петропавловск» км. 535−552, участок Кольцо-п. Сурган; 2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232−260, участок от границы Костанайской области до п. Сурган.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108−232, участок от п. Аулиеколь до границы Акмолинской области.

В Восточно-Казахстанской области в связи с затоплением паводковыми водами введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8−166 (перелив на 27 км. ширина-12 м.) Объезд данного участка осуществляется через автодорогу «Семей-Караул».

В Павлодарской области в связи с паводковой ситуацией введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар» км. 186−220, участок от с. Майское до г. Курчатов. (перелив на 197 км. шириной-70 м. и размыв шириной-60 м.).

На указанных участках Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей имеются водопропускные трубы, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.

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