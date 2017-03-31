В Советском районе Самары прокуратура выявила незаконную автостоянку

Прокуратура Советского района Самары установила, что стоянка транспортных средств, на проспекте Карла Маркса, напротив дома № 245, не имеет правоустанавливающих документов на земельный участок, сообщает надзорное ведомство.

При этом данный земельный участок огорожен забором, на его территории установлен мобильный павильон для нахождения людей.

В отношении директора ООО «Автогарант» районная прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по статье «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

Указанное постановление направлено в управление Росреестра по Самарской области для рассмотрения.