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17:40 (мск), источник: АиФ Самара

В Советском районе Самары прокуратура выявила незаконную автостоянку

В Советском районе Самары для организации автостоянки был самовольно захвачен земельный участок.

Прокуратура Советского района Самары установила, что стоянка транспортных средств, на проспекте Карла Маркса, напротив дома № 245, не имеет правоустанавливающих документов на земельный участок, сообщает надзорное ведомство.

При этом данный земельный участок огорожен забором, на его территории установлен мобильный павильон для нахождения людей.

В отношении директора ООО «Автогарант» районная прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по статье «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

Указанное постановление направлено в управление Росреестра по Самарской области для рассмотрения.

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