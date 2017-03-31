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18:22 (мск), источник: РИА Новости

ФБР опубликовало ранее неизвестные снимки с места теракта 11 сентября

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ФБР на официальном сайте обнародовало ранее не публиковавшиеся снимки, на которых запечатлен Пентагон после атаки террористов 11 сентября 2001 года.

Источник: Официальный сайт ФБР

Ведомство открыло доступ к архиву из 27 фотографий.

Пожар в здании Пентагона после теракта 11 сентября | Источник: Официальный сайт ФБР

На снимках видны обломки захваченного террористами самолета и оставленная им пробоина в здании минобороны США.

Обломки самолета, направленного террористами на Пентагон | Источник: Официальный сайт ФБР
Здание минобороны США после теракта 11 сентября 2001 года | Источник: Официальный сайт ФБР

На части фотографий запечатлена работа спасателей, пожарных и сотрудников ФБР.

Пожарные на месте теракта в Пентагоне | Источник: Официальный сайт ФБР

11 сентября 2001 года смертники запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Капитолий или Белый дом.

Работа спецслужб на месте теракта | Источник: Официальный сайт ФБР

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами нападений стали 2974 человека.

Последствия теракта 11 сентября 2001 года в Пентагоне | Источник: Официальный сайт ФБР

В здание минобороны США врезался самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос Анджелес. Это произошло в 9.37 по местному времени. На борту были 58 пассажиров и шесть членов экипажа.

В самом Пентагоне погибли 125 человек.

Одно из помещений Пентагона после теракта 11 сентября 2001 года | Источник: Официальный сайт ФБР

С 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года эта дата также почитается как Общенациональный день служения и памяти.

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Страшная трагедия! Даже редставить невозможно , что чувствовали ещё живые люди там на огромной высоте, когда уже все горело и начинало рушиться!
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