ФБР опубликовало ранее неизвестные снимки с места теракта 11 сентября

На снимках видны обломки захваченного террористами самолета и оставленная им пробоина в здании минобороны США.

11 сентября 2001 года смертники запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Капитолий или Белый дом.

В здание минобороны США врезался самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос Анджелес. Это произошло в 9.37 по местному времени. На борту были 58 пассажиров и шесть членов экипажа.

В самом Пентагоне погибли 125 человек.