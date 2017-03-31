Спасатели обнаружили на Лысой горе в Киеве более 100 мин времен Второй мировой войны
Во время обследования местности в урочище Лысая гора в Киеве спасатели обнаружили 119 мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщает
Во время обследования местности в урочище Лысая гора в Киеве спасатели обнаружили 119 мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщает
«31 марта во время обследования местности на урочище Лысая гора со стороны Столичного шоссе было обнаружено 82-мм мины в количестве 119 единиц времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне», — сказано в сообщении.
Ранее в Китае строительная бригада, занимавшаяся прокладкой канализационных труб, наткнулась на могилу, в которой находились два мумифицированных тела в хрустальных гробах, предположительно захороненные около 500 лет назад.