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20:40 (мск), источник: Om1.ru

Следком начал проверку в больнице, где девочка впала в кому после укола лидокаина

У ребенка с хронической почечной недостаточностью случилась сильная аллергическая реакция.

После сообщения портала Om1.ru об инциденте в детской городской больнице № 3, где после укола лидокаина впала в кому девочка, региональный Следственный комитет начал проверку.

— По предварительным данным, врач поставил ребенку укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции, в результате чего у 9-летней девочки началась сильная аллергическая реакция. В ходе проверки следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельства и причины случившегося, оценить адекватность проводимого лечения и дать правовую оценку действиям медицинских работников. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СКР по Омской области.

Главная новость по теме В Омске девочка с почечной недостаточностью впала в кому из-за укола лидокаина.

Напомним, у ребенка, страдающего хронической почечной недостаточностью, диагностировали пневмонию. После укола лидокаина у нее начало отказывать сердце, проявился отек мозга. Врачам удалось «запустить» сердце, но пациентка впала в кому. Врачи отмечают, что после выхода из нее очень высок риск, что девочка останется инвалидом.

В больнице № 3 от комментариев порталу Om1.ru категорически отказались.

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