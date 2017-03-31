Следком начал проверку в больнице, где девочка впала в кому после укола лидокаина
У ребенка с хронической почечной недостаточностью случилась сильная аллергическая реакция.
У ребенка с хронической почечной недостаточностью случилась сильная аллергическая реакция.
После сообщения портала Om1.ru об инциденте в детской городской больнице № 3, где после укола лидокаина впала в кому девочка, региональный Следственный комитет начал проверку.
— По предварительным данным, врач поставил ребенку укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции, в результате чего у 9-летней девочки началась сильная аллергическая реакция. В ходе проверки следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельства и причины случившегося, оценить адекватность проводимого лечения и дать правовую оценку действиям медицинских работников. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — сообщили в
Главная новость по теме В Омске девочка с почечной недостаточностью впала в кому
Напомним, у ребенка, страдающего хронической почечной недостаточностью, диагностировали пневмонию. После укола лидокаина у нее начало отказывать сердце, проявился отек мозга. Врачам удалось «запустить» сердце, но пациентка впала в кому. Врачи отмечают, что после выхода из нее очень высок риск, что девочка останется инвалидом.
В больнице № 3 от комментариев порталу Om1.ru категорически отказались.