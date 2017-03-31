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19:51 (мск), источник: РИА Новости

Источник: около двух тысяч человек эвакуировано из ТЦ «Мозаика» в Москве

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Примерно 2 тысячи человек эвакуированы из ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы после обнаружения подозрительного предмета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что порядка 700 посетителей и сотрудников торгового центра «Мозаика», расположенного по адресу улица 7-я Кожуховская, дом 9, эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета.

«Из здания эвакуировано около 2 тысяч человек, работает саперная служба», — сказал собеседник агентства.

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