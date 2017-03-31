Источник: около двух тысяч человек эвакуировано из ТЦ «Мозаика» в Москве
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Примерно 2 тысячи человек эвакуированы из ТЦ «Мозаика» на
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Примерно 2 тысячи человек эвакуированы из ТЦ «Мозаика» на
Ранее сообщалось, что порядка 700 посетителей и сотрудников торгового центра «Мозаика», расположенного по адресу улица 7-я Кожуховская, дом 9, эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета.
«Из здания эвакуировано около 2 тысяч человек, работает саперная служба», — сказал собеседник агентства.