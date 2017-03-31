Полиция не нашла взрывных устройств в ТЦ «Мозаика» в Москве
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полицейские не обнаружили взрывных устройств в торговом центре «Мозаика» в Москве, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полицейские не обнаружили взрывных устройств в торговом центре «Мозаика» в Москве, сообщили РИА Новости в
Ранее источник в экстренных службах столицы сообщал, что около 2 тысячи человек эвакуированы из торгового центра на
«По результатам проверки, никаких опасных предметов обнаружено не было», — сказал собеседник агентства.