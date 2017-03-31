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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Полиция не нашла взрывных устройств в ТЦ «Мозаика» в Москве

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полицейские не обнаружили взрывных устройств в торговом центре «Мозаика» в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщал, что около 2 тысячи человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы после обнаружения подозрительного предмета.

«По результатам проверки, никаких опасных предметов обнаружено не было», — сказал собеседник агентства.

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