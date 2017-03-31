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20:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 35-летний Евгений Алексеев

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 24 марта.

Источник: Комсомольская правда

24 марта 35-летний Евгений Алексеев, не сказав ни слова близким, ушел из дома по адресу улица Коммунистическая, 33, поселок Раевский в неизвестном направлении. Мужчина исчез прямо посреди ночи: около 4 часов. С тех пор его в родном поселке не видели.

Приметы: на вид 35 лет, рост 180см., плотного телосложения.

Был одет: серая куртка, черные брюки, черные кожаные ботинки.

Если у вас есть достоверная информация о его местонахождении, необходимо звонить по телефонам: 89374729305, 89373196160, 83475430991, 83475431174.

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