Пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы

«На службу “02” поступило сообщении от очевидцев о том, что на ул. Новокосинская, д. 32 пятеро неизвестных совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. Со слов очевидцев, разбив витрины они похитили ювелирные украшения, а затем скрылись», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Устанавливается сумма причиненного ущерба.