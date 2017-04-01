Пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы
Пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«На службу “02” поступило сообщении от очевидцев о том, что на ул. Новокосинская, д. 32 пятеро неизвестных совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. Со слов очевидцев, разбив витрины они похитили ювелирные украшения, а затем скрылись», — говорится в сообщении.
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