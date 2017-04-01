Калининградская прокуратура нашла сайты с фальшивыми удостоверениями третейского судьи
Прокуратура проводит проверку.
Прокуратура проводит проверку.
Прокуратура Московского района Калининграда выявила
Статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов и печатей, бланков. Предоставление возможности доступа к информации о способах приобретения удостоверений третейского судьи и помощника судьи, способствует совершению преступлений и правонарушений.
В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления о признании указанной информации, размещенной на 3 сайтах, запрещенной к распространению в РФ.