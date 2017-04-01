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09:14 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская прокуратура нашла сайты с фальшивыми удостоверениями третейского судьи

Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура Московского района Калининграда выявила интернет-сайты, на страницах которых размещена информация о способах приобретения удостоверений третейского судьи и помощника судьи. Об этом в пятницу корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов и печатей, бланков. Предоставление возможности доступа к информации о способах приобретения удостоверений третейского судьи и помощника судьи, способствует совершению преступлений и правонарушений.

В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления о признании указанной информации, размещенной на 3 сайтах, запрещенной к распространению в РФ.

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