В Австралии десятки тысяч человек пострадали в результате наводнения
В Австралии в результате наводнения погибли два человека, еще десятки тысяч пострадали, передает Reuters со ссылкой на полицию.
В Австралии в результате наводнения погибли два человека, еще десятки тысяч пострадали, передает Reuters со ссылкой на полицию.
По информации правоохранительных органов, тела двух женщин извлекли из воды вечером в пятницу, 31 марта.
Наводнение вызвано последствиями мощного циклона «Дебби», которому присвоена четвертая категория, пишет агентство.
Власти Австралии выразили опасение, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения.