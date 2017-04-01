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04:41 (мск), источник: РБК

В Австралии десятки тысяч человек пострадали в результате наводнения

В Австралии в результате наводнения погибли два человека, еще десятки тысяч пострадали, передает Reuters со ссылкой на полицию.

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По информации правоохранительных органов, тела двух женщин извлекли из воды вечером в пятницу, 31 марта.

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Наводнение вызвано последствиями мощного циклона «Дебби», которому присвоена четвертая категория, пишет агентство.

Зона наводнения растянулась на 1 тыс. км., в результате чего более 100 тыс. домов остались без электричества, отмечает Reuters

Власти Австралии выразили опасение, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения.

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