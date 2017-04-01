В поселке близ Полесска сгорела крыша жилого дома

Инцидент произошел в одноэтажном жилом доме финской постройки размером 6 на 10 метров — тут сгорела кровля на площади 48 квадратных метров и деревянная пристройка. Никто из людей не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-25 и ПСЧ-19 в составе восьми человек и двух единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Причины пожара еще предстоит установить.