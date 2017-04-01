В поселке близ Полесска сгорела крыша жилого дома
В Калининградской области 31 марта в 15:27 в МЧС на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Ягодной в поселке Залесье.
В Калининградской области 31 марта в 15:27 в МЧС на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Ягодной в поселке Залесье.
Инцидент произошел в одноэтажном жилом доме финской постройки размером 6 на 10 метров — тут сгорела кровля на площади 48 квадратных метров и деревянная пристройка. Никто из людей не пострадал.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
Причины пожара еще предстоит установить.