Бывшая туберкулезная больница сгорела во Владивостоке
Причины возгорания устанавливаются.
Причины возгорания устанавливаются.
Минувшим вечером во Владивостоке произошел серьезный пожар, сообщает РИА VladNews.
Возгорание произошло в бывшей туберкулезной больнице города по улице Морозова.
Как сообщили в
Было установлено, что горела металлическая кровля по площади здания. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.
В 19.42 пожар был локализован. В 19.55 — ликвидировано открытое горение.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.