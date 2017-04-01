В Приморье «Тойота Филдер» совершила наезд на пешехода
В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о
В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Потерпевший госпитализирован с диагнозом: закрытая
Установлено, что стаж вождения водителя составляет 2 года. В этом году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.