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05:24 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье «Тойота Филдер» совершила наезд на пешехода

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Ленина. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пограничному району, 29-летний водитель автомашины «Тойота Филдер» в темное время суток при движении на неосвещенном участке улицы Ленина в поселке Пограничном совершил наезд на 36-летнего пешехода. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в неустановленном месте переходил проезжую часть с правой стороны по ходу движения транспортного средства.

Потерпевший госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правого коленного сустава.

Установлено, что стаж вождения водителя составляет 2 года. В этом году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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