Дальнему Востоку грозит опасный для людей вирус птичьего гриппа

Хабаровск, 1 апреля, AmurMedia.

Дальнему Востоку угрожает опасный для человека вирус гриппа птиц, сообщил в пятницу замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. По его словам, в первую очередь вирус может поразить южные районы Приморского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии, и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос будет. Он не предопределен, но высоко вероятен», — сказал он на заседании коллегии службы в пятницу, подчеркнув, что «нужно быть очень внимательными».

По его словам, прежде всего этот вирус может появиться на юге Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданской области дальше — на Камчатку и Чукотку.