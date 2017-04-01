Дальнему Востоку грозит опасный для людей вирус птичьего гриппа
Вирус еще не занесен в Россию, но в
Вирус еще не занесен в Россию, но в
Хабаровск, 1 апреля, AmurMedia.
Дальнему Востоку угрожает опасный для человека вирус гриппа птиц, сообщил в пятницу замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. По его словам, в первую очередь вирус может поразить южные районы Приморского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».
«Вирус гриппа птиц родился в
По его словам, прежде всего этот вирус может появиться на юге Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданской области дальше — на Камчатку и Чукотку.