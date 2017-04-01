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05:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальнему Востоку грозит опасный для людей вирус птичьего гриппа

Вирус еще не занесен в Россию, но в Юго-Восточной Азии уже есть смертельные случаи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 апреля, AmurMedia.

Дальнему Востоку угрожает опасный для человека вирус гриппа птиц, сообщил в пятницу замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. По его словам, в первую очередь вирус может поразить южные районы Приморского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии, и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос будет. Он не предопределен, но высоко вероятен», — сказал он на заседании коллегии службы в пятницу, подчеркнув, что «нужно быть очень внимательными».

По его словам, прежде всего этот вирус может появиться на юге Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданской области дальше — на Камчатку и Чукотку.

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