Разнорабочий из Хабаровского края угнал автомобиль, покатался на нем и уснул

Подозреваемого в угоне иномарки задержали полицейские в поселке Ванино Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В районный отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что вечером припарковала свой автомобиль на прилегающей к дому территории, а утром не обнаружила его на месте. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого. По данным следствия, фигурант приехал из Амурской области в Ванино и устроился разнорабочим в частный дом потерпевшей. Вечером после распития спиртного мужчина пришел в дом заявительницы, похитил ключи от машины и поехал кататься. В этот момент хозяйка дома спала.

Выехав на автодорогу Ванино — Лидога, злоумышленник остановил автомобиль на обочине и уснул. Утром он бросил машину и скрылся.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, по факту угона заведено уголовное дело. Автомобиль стражи правопорядка вернули законной владелице. Отметим, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.