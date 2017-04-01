Разнорабочий из Хабаровского края угнал автомобиль, покатался на нем и уснул
На момент совершения преступления мужчина был пьян.
На момент совершения преступления мужчина был пьян.
Подозреваемого в угоне иномарки задержали полицейские в поселке Ванино Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В районный отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что вечером припарковала свой автомобиль на прилегающей к дому территории, а утром не обнаружила его на месте. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.
В ходе
Выехав на автодорогу Ванино — Лидога, злоумышленник остановил автомобиль на обочине и уснул. Утром он бросил машину и скрылся.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, по факту угона заведено уголовное дело. Автомобиль стражи правопорядка вернули законной владелице. Отметим, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.