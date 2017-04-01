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07:21 (мск), источник: РИА Новости

На северо-востоке Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки «Боко Харам» похитили 22 девушки в ходе двух нападений на деревни на северо-востоке Нигерии, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления местных жителей.

Источник: AP 2017

По данным агентства, в ходе первого нападения, совершенного 30 марта, боевики похитили в общей сложности 18 девушек. «Боевики “Боко Харам” из лагеря Mamman Nur приехали в пикапах около 06.00 и похитили 14 девушек в возрасте 17 лет и младше», — цитирует агентство слова одного из местных жителей. Он также сообщил, что еще четыре девушки были похищены после попытки сбежать.

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«Во время нападения боевики не причинили никому вреда и не предпринимали попыток расстрелять убегающих жителей деревни», — добавил очевидец.

Как сообщается, еще четыре девушки были похищены в ходе второго нападения. По информации агентства, исламисты также убили пастуха, который отказался заплатить им выкуп.

«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе этого года боевики «Боко Харам» опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

Комментарии
2
Аристарх Лохов
Навальный против «Боко Харам» — радикальной исламистской группировки !
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woodyM®SailorАВ
навальный "за",ведь боко харам против коррупции..!!
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