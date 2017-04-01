На северо-востоке Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки

По данным агентства, в ходе первого нападения, совершенного 30 марта, боевики похитили в общей сложности 18 девушек. «Боевики “Боко Харам” из лагеря Mamman Nur приехали в пикапах около 06.00 и похитили 14 девушек в возрасте 17 лет и младше», — цитирует агентство слова одного из местных жителей. Он также сообщил, что еще четыре девушки были похищены после попытки сбежать.

«Во время нападения боевики не причинили никому вреда и не предпринимали попыток расстрелять убегающих жителей деревни», — добавил очевидец.

Как сообщается, еще четыре девушки были похищены в ходе второго нападения. По информации агентства, исламисты также убили пастуха, который отказался заплатить им выкуп.