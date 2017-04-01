В Красноярском крае порывами ветра сорвало балконную раму и кровлю

В Красноярском крае, в Шарыповском районе, порывами ветра нанесён ущерб. На 4-м этаже в одном из домов сорвало балконную раму. Была угроза падения на людей. Спасатели демонтировали обрушение.

Оказана помощь одному человеку. Там же, в Шарыпово, в микрорайоне «Берлин», ветром сорвало лист кровли, была угроза падения. Оторвавшийся лист демонтировали, оказали помощь одному человеку.

На телефон дежурного также сообщили о том, что частично оторвалась крыша на коррекционной школе в Шарыпово. Однако информация не подтвердилась.