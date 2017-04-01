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08:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области 17 пожарных больше 5 часов тушили дом

Огонь охватил несколько построек на участке. В пожаре нет пострадавших, всем удалось спастись.

Серьезный пожар произошел в Омском районе этой ночью. В поселке Новоомский загорелся один из частных домов. Пожар начался поздно вечером, после 9 часов. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сообщение поступило в 21:31.

К моменту приезда пожарных постройки на территории уже были охвачены огнем, пламя перекинулось на другие здания во дворе частного дома. Остановить распространение огня удалось уже вскоре — в 21:57, однако на то, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось еще почти 5 часов. С огнем боролись 17 спасателей на 4-х единицах техники, но пожар был очень сильным.

В итоге справиться с пожаром спасателям удалось в 2:50. Как сообщает подписчик паблика «ЧП Омск», сгорели баня, сарай и пристройка дома. К счастью, в сильном ночном пожаре никто не пострадал. В настоящее время спасатели выясняют причину пожара.

Пользователь сети Евгений Ког поделился фотографиями с мечта чрезвычайного происшествия.

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