В зоне строительства развязки с 4 моста сгорел частный дом

В Красноярске на ул. Чкалова сгорел частный дом. Факт пожара подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 31 марта около 13:00. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. На место выехали 18 человек и 5 машин.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в доме уже давно никто не живет, а сама постройка стоит заброшенной. Чтобы остановить распространение огня, специалистам потребовалось около 20 минут.

Примечательно, что сгоревший дом находился в зоне строительства дороги с 4 моста до ул. Копылова. Некоторые пользователи Сети считают, что пожар возник не случайно: дом могли поджечь, чтобы расчистить территорию. Впрочем, другая часть красноярцев отмечает, что постройка «мешала всем, не только строителям», а факт поджога «еще не доказан». Точную причину пожара установят эксперты.