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07:54 (мск), источник: Newtimes.kz

Паводки в Казахстане: вода перелилась через трассы и разрушила мост

Паводки бушуют в восьми областях Казахстана, в состоянии готовности к борьбе со стихией находятся 12 тысяч спасателей, передает Sputnik Казахстан.

Источник: Newtimes.kz

Работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в разгаре: из подтопленных домов эвакуируются люди, скот, укрепляются дамбы и взрываются ледяные заторы на реках. Как сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана, в селе Жарлы Каркаралинского района Карагандинской области талыми водами подтопило 9 частных жилых домов. Эвакуирован 31 человек, они расселены у родственников.

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«Большой объем снега остается в Каркаралы. На юге — в Балхаше и Приозерске — уже сошел снег. За последние два дня обильные дожди и теплый ветер спровоцировали активное снеготаяние. Но 30% снега еще осталось», — сообщил начальник ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев.

Наиболее подверженными затоплению остаются так же Шетский, Нуринский и Осакаровский районы. Это показали космический мониторинг местности и замеры специалистов. Запасы снега еще могут навредить поселкам, уверены спасатели. Потому круглосуточное отслеживание рек продолжится. Талые воды привели к переливам через автодороги в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Восстановлен поврежденный паводком участок ж/д в Павлодарской области В Шетском и Каркаралинском районах Карагандинской области произошли переливы через железнодорожное полотно. А Павлодарской области паводок размыл железную дорогу, и пассажирские поезда 31 марта вынуждены были делать объезд через территорию России. Тем самым, путь некоторых поездов увеличился на 16 часов. В настоящее время движение поездов по железной дороге восстановлено. В Южно-Казахстанской области на реке Боралдай уровень воды приблизился к критической отметке, из-за чего рухнул подвесной пешеходный мост между населенными пунктами Боралдай и Тайманов. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время уровень воды значительно снизился. Проводится мониторинг, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

На водохранилище «Коныртобе-1» в Жуалынском районе Жамбылской области из-за поступления талых вод произошел перелив воды через дамбу. В срочном порядке был произведен сброс воды и укреплена дамба. В настоящее время перелив ликвидирован, обстановка стабилизировалась. В дачном массиве «Новоджамбулец» в Жамбылском районе из-за разлива реки Аса произошло подтопление 9 дачных участков и одного дачного дома. В Костанайской области в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Тобол в Камыстинском районе. Спасательные подразделения круглосуточно находятся в полной боевой готовности.

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