Никогда не имевший прав водитель выехал под МАЗ и погиб вместе с пассажиром

В Ужурском районе в выехавшем под грузовик ВАЗе погибли 2 человека, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 31 марта, на 100 км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта. «По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Ужура в сторону Балахты, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем МАЗ-6430 с прицепом, под управлением 49-летнего водителя», — пояснили в пресс-службе.

Водитель и пассажир легкового автомобиля не выжили — от полученных при столкновении травм они скончались на месте происшествия.

В ГИБДД выяснили, что мужчина, управлявший ВАЗ-2107, прав никогда не получал. Признаков опьянения у водителя большегруза не выявлено. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.