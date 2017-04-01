Никогда не имевший прав водитель выехал под МАЗ и погиб вместе с пассажиром
В Ужурском районе в выехавшем под грузовик ВАЗе погибли 2 человека, сообщили 1 апреля в
В Ужурском районе в выехавшем под грузовик ВАЗе погибли 2 человека, сообщили 1 апреля в
В Ужурском районе в выехавшем под грузовик ВАЗе погибли 2 человека, сообщили 1 апреля в
Водитель и пассажир легкового автомобиля не выжили — от полученных при столкновении травм они скончались на месте происшествия.
В ГИБДД выяснили, что мужчина, управлявший ВАЗ-2107, прав никогда не получал. Признаков опьянения у водителя большегруза не выявлено. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.