В Казахстане объявили войну браконьерам на время нереста

С 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях в период нереста ценных видов рыб проводится ежегодная широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2017».

Для повышения эффективности рыбоохранных мероприятий подписан совместный приказ министров сельского хозяйства, внутренних дел и председателя комитета национальной безопасности «О проведении рыбоохранной акции «Бекіре», утверждены состав координационного штаба и План совместных действий.

«В рамках акции в местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства созданы стационарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы. В этом году основные силы предлагается сконцентрировать на побережье и акватории Каспийского моря и предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш, так как в этих местах чаще всего регистрируются факты браконьерства. Также мобильные рейдовые группы будут созданы для инспектирования территории государственного природного резервата «Акжайык», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время действия акции будет усилен контроль над вывозом рыбы и рыбной продукции за пределы республики в аэропортах, вокзалах и крупных автотрассах. Помимо этого будет осуществляться мониторинг и сбор информации о местах незаконной продажи рыбы и рыбной продукции в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск.

Кроме того, ведется работа по ужесточению ответственности за браконьерство в рамках законопроекта по растительному и животному миру, а также повышаются размеры возмещения ущерба рыбным ресурсам.