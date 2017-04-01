Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
08:15 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане объявили войну браконьерам на время нереста

Рыбоохранная акция «Бекіре-2017» стартует в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Источник: Newtimes.kz

Рыбоохранная акция «Бекіре-2017» стартует в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

С 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях в период нереста ценных видов рыб проводится ежегодная широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2017».

Читайте также
В Кокшетау от сильного ветра рухнули две остановки

Для повышения эффективности рыбоохранных мероприятий подписан совместный приказ министров сельского хозяйства, внутренних дел и председателя комитета национальной безопасности «О проведении рыбоохранной акции «Бекіре», утверждены состав координационного штаба и План совместных действий.

«В рамках акции в местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства созданы стационарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы. В этом году основные силы предлагается сконцентрировать на побережье и акватории Каспийского моря и предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш, так как в этих местах чаще всего регистрируются факты браконьерства. Также мобильные рейдовые группы будут созданы для инспектирования территории государственного природного резервата «Акжайык», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время действия акции будет усилен контроль над вывозом рыбы и рыбной продукции за пределы республики в аэропортах, вокзалах и крупных автотрассах. Помимо этого будет осуществляться мониторинг и сбор информации о местах незаконной продажи рыбы и рыбной продукции в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск.

Кроме того, ведется работа по ужесточению ответственности за браконьерство в рамках законопроекта по растительному и животному миру, а также повышаются размеры возмещения ущерба рыбным ресурсам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прием документов на жилье для молодых семей стартует в Шымкенте
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ оценили состояние дочери и зятя Трампа в $740 миллионов
Порошенко заявил, что ждет «плана Маршалла» для Украины
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Президент Венесуэлы объявил о созыве Совета безопасности страны
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь