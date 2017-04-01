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08:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинскую пенсионерку обнаружили мёртвой в лесу спустя 2 месяца поисков

По информации родственников, женщине стало плохо по дороге.

Пенсионерка, пропавшая по дороге на рынок на северо-западе Челябинска, найдена мёртвой в лесополосе, информацию о гибели челябинки подтверждают её родственники.

Тело 83-летней женщины случайно обнаружили под снегом в нескольких десятках метров от дороги 29 марта. По информации родственников, причиной смерти пожилой горожанки стали проблемы со здоровьем.

Родные погибшей поблагодарили волонтёров, которые помогали в поисках и осматривали в том числе и лес. «Там бы точно не нашли. Помощь была очень большая, спасибо всем», — написала внучка женщины в социальной сети.

Напомним, пенсионерка пропала ещё 21 января: сообщалось, что она отправилась на рынок, но домой так и не вернулась, а телефона для связи с собой не взяла.

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