Челябинскую пенсионерку обнаружили мёртвой в лесу спустя 2 месяца поисков

Пенсионерка, пропавшая по дороге на рынок на северо-западе Челябинска, найдена мёртвой в лесополосе, информацию о гибели челябинки подтверждают её родственники.

Тело 83-летней женщины случайно обнаружили под снегом в нескольких десятках метров от дороги 29 марта. По информации родственников, причиной смерти пожилой горожанки стали проблемы со здоровьем.

Родные погибшей поблагодарили волонтёров, которые помогали в поисках и осматривали в том числе и лес. «Там бы точно не нашли. Помощь была очень большая, спасибо всем», — написала внучка женщины в социальной сети.

Напомним, пенсионерка пропала ещё 21 января: сообщалось, что она отправилась на рынок, но домой так и не вернулась, а телефона для связи с собой не взяла.