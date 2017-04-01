Стрелявший на свадьбе в центре Волгограда мужчина арестован

28 марта подозреваемый на площади Павших Борцов в Центральном районе Волгограда во время свадебной церемонии сделал несколько выстрелов из травматического оружия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». На время расследования подозреваемый будет находится в следственном изоляторе.