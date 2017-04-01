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10:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Стрелявший на свадьбе в центре Волгограда мужчина арестован

В Волгограде арестован 26-летний житель Волгограда, стрелявший из травматического оружия в центре города, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

28 марта подозреваемый на площади Павших Борцов в Центральном районе Волгограда во время свадебной церемонии сделал несколько выстрелов из травматического оружия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». На время расследования подозреваемый будет находится в следственном изоляторе.

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