В Уфе в парке Якутова вандалы сожгли детский поезд
Пострадали как минимум два вагона.
Пострадали как минимум два вагона.
Детская железная дорога, что в парке Якутова, стала жертвой вандалов. На днях в Интернете появился видеоролик: в объективе камеры — два изуродованных вагона, припаркованные на станции «Юность», что располагается непосредственно за «Домом пионеров». Вагоны сначала изрисовали баллончиками с краской, затем вскрыли, и, забравшись внутрь, подожгли.
— Автор видео, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что сначала вагоны вскрыли, потом подожгли, а теперь режут, — говорится на официальном сайте телеканала «Вся Уфа».
СПРАВКА «КП».
Детская железная дорога в парке Якутова носит имя Героя Советского Союза В. П. Доброреза. Дорогу начали строить в 1952 году, протяженность путей 1800 метров. Курсирующий по ним поезд называется «Пионер Башкортостана», он горячо любим взрослыми и детьми.