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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в парке Якутова вандалы сожгли детский поезд

Пострадали как минимум два вагона.

Детская железная дорога, что в парке Якутова, стала жертвой вандалов. На днях в Интернете появился видеоролик: в объективе камеры — два изуродованных вагона, припаркованные на станции «Юность», что располагается непосредственно за «Домом пионеров». Вагоны сначала изрисовали баллончиками с краской, затем вскрыли, и, забравшись внутрь, подожгли.

— Автор видео, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что сначала вагоны вскрыли, потом подожгли, а теперь режут, — говорится на официальном сайте телеканала «Вся Уфа».

СПРАВКА «КП».

Детская железная дорога в парке Якутова носит имя Героя Советского Союза В. П. Доброреза. Дорогу начали строить в 1952 году, протяженность путей 1800 метров. Курсирующий по ним поезд называется «Пионер Башкортостана», он горячо любим взрослыми и детьми.

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