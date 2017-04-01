В Уфе в парке Якутова вандалы сожгли детский поезд

Детская железная дорога, что в парке Якутова, стала жертвой вандалов. На днях в Интернете появился видеоролик: в объективе камеры — два изуродованных вагона, припаркованные на станции «Юность», что располагается непосредственно за «Домом пионеров». Вагоны сначала изрисовали баллончиками с краской, затем вскрыли, и, забравшись внутрь, подожгли.

— Автор видео, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что сначала вагоны вскрыли, потом подожгли, а теперь режут, — говорится на официальном сайте телеканала «Вся Уфа».