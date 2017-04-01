Недовольный клиент избил работника омской СТО

За минувшие сутки в дежурные части Омской полиции поступило 949 сообщений и заявлений о различных преступлениях.

Одно из них произошло на станции технического обслуживания на улице 5-ая Северная. Вчера, 31 марта, около 10 утра, на СТО завязалась драка. 29-летний клиент автомастерской во время конфликта набросился на 33-летнего работника станции с кулаками. В итоге сотрудник организации получил множественные травмы.

Прибывшие полицейские задержали драчуна по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении буйного клиента. Полицейские выясняют причиной конфликта, не исключено, что клиенту не понравилось качество ремонта его автомобиля.