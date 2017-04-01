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10:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане пассажирский поезд насмерть сбил человека

ЧП произошло накануне днем. На железной дороге в Давлекановском районе республики пассажирский поезд, ехавший из Адлера в Нижневартовск, сбил 50-летнего местного жителя.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, от полученных травм мужчина скончался на месте. ЧП произошло около двух часов дня накануне.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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