В Башкортостане пассажирский поезд насмерть сбил человека
ЧП произошло накануне днем. На железной дороге в Давлекановском районе республики пассажирский поезд, ехавший из Адлера в Нижневартовск, сбил 50-летнего местного жителя.
ЧП произошло накануне днем. На железной дороге в Давлекановском районе республики пассажирский поезд, ехавший из Адлера в Нижневартовск, сбил 50-летнего местного жителя.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, от полученных травм мужчина скончался на месте. ЧП произошло около двух часов дня накануне.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.