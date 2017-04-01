В Минусинске задержали подозреваемого в хищении 9 миллионов

В Минусинске задержали председателя кредитно-потребительского кооператива, на которого с заявлениями обратились 29 пайщиков. Они считают, что мужчина обманул их на 9 миллионов рублей.

Как установили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, местный житель, являясь председателем правления и используя служебное положение, брал с участников кооператива деньги, обещая им процент от пользования. Но ни денег, ни процентов мужчина не вернул. Финансы он потратил на свои нужды.

На него возбуждено уголовное дело, за мошенничество. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.