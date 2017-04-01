В Красноярском крае разыскивают 16-летнюю девушку

В Красноярском крае, в Железногорске, пропала 16-летняя Виолетта Ковальчук. Она ушла из дома утром 28 марта и до настоящего момента не вернулась. Информацию сообщают в группе «Поиск пропавших детей» в соцсети, со ссылкой на МВД г. Железногорска.

Всех, кому что-либо известно, где находится или находилась в эти дни девушка, просят сообщить в дежурную часть Железногорской полиции. Телефон 8 (3919) 74−58−58 .