В Красноярском крае разыскивают 16-летнюю девушку
Четвёртый день о Виолетте Ковальчук у родных нет вестей.
Четвёртый день о Виолетте Ковальчук у родных нет вестей.
В Красноярском крае, в Железногорске, пропала 16-летняя Виолетта Ковальчук. Она ушла из дома утром 28 марта и до настоящего момента не вернулась. Информацию сообщают в группе «Поиск пропавших детей» в соцсети, со ссылкой на МВД г. Железногорска.
Всех, кому
Приметы девушки: на вид 18 лет, рост около 160 см, европейский тип лица, волосы прямые,