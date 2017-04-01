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11:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае разыскивают 16-летнюю девушку

Четвёртый день о Виолетте Ковальчук у родных нет вестей.

В Красноярском крае, в Железногорске, пропала 16-летняя Виолетта Ковальчук. Она ушла из дома утром 28 марта и до настоящего момента не вернулась. Информацию сообщают в группе «Поиск пропавших детей» в соцсети, со ссылкой на МВД г. Железногорска.

Всех, кому что-либо известно, где находится или находилась в эти дни девушка, просят сообщить в дежурную часть Железногорской полиции. Телефон 8 (3919) 74−58−58.

Приметы девушки: на вид 18 лет, рост около 160 см, европейский тип лица, волосы прямые, светло-русые, длинные, глаза серо-зеленые. Была одета в черный пуховик с капюшоном, в черные брюки и такого же цвета полуботинки.

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