Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Мощный взрыв в Нью-Йорке: идет эвакуация - СМИ
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Все двигатели для российских ракет оказались бракованными – СМИ
СМИ о храбрящемся Путине и усталом Медведеве
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В тени стены
11:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Прикамья заказал наркотики из Нидерландов

Суд признал 20-летнего кунгуряка виновным в контрабанде.

Суд Кунгура вынес приговор 20-летнему местному жителю. Его признали виновным в контрабанде наркотических средств, а также их незаконном приобретении и хранении.

Наркотики молодой человек заказал по Интернету в Нидерландах в конце 2016 года. Заказ он оплатил денежным переводом.

«Сотрудники полиции задержали молодого человека при получении заказа, поступившего из г. Амстердама (Королевство Нидерланды)», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Размер полученного наркотика правоохранители оценили как «значительный». Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Удобная «ошибка»? В Архангельске начислили коммуналку на 25 млн руб больше
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ: состояние семьи дочери Трампа составляет $740 миллионов
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь