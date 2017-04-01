Житель Прикамья заказал наркотики из Нидерландов

Суд Кунгура вынес приговор 20-летнему местному жителю. Его признали виновным в контрабанде наркотических средств, а также их незаконном приобретении и хранении.

Наркотики молодой человек заказал по Интернету в Нидерландах в конце 2016 года. Заказ он оплатил денежным переводом.

«Сотрудники полиции задержали молодого человека при получении заказа, поступившего из г. Амстердама (Королевство Нидерланды)», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Размер полученного наркотика правоохранители оценили как «значительный». Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 120 тысяч рублей.