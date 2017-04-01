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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии двое мужчин на глазах у ребенка пытали электрошокером 21-летнюю девушку

Они вымогали 10 тысяч рублей как «дань за свободную жизнь».

Отправиться за решетку за разбой и вымогательство грозит 33-летнему Рустему Б. и 29-летнему Эдуарду Ш. из Бирска.

По версии следствия, в ноябре минувшего года они ворвались в дом к 21-летней горожанке. На глазах у малолетнего ребенка, они несколько раз разрядили в женщину электрошокер, требуя отдать деньги. Несчастная конечно же отдала всю наличность, какая была в доме. Но этого налетчикам оказалось мало.

— Они потребовали заплатить еще 10 тысяч рублей в качестве «дани за свободную жизнь», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Бирска.

Уголовное дело направили в суд на разбирательство.

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