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12:23 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ищут 17-летнего парня с татуировкой на руке

Вчера вечером в полицию обратилась представитель образовательного учреждения.

Женщина рассказала, что 29 марта 17-летний Александр Бурлаев ушел из общежития техникума и до настоящего времени не вернулся.

Приметы Александра: на вид 17 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, прямые светлые волосы, голубые глаза. На правом предплечье — татуировка.

Был одет в серую куртку, серые штаны и черные кроссовки.

На розыск юноши ориентирован личный состав городского УМВД, экипажи наружных служб полиции, сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы по делам несовершеннолетних.

Омская полиция просит тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра, сообщить об этом в полицию по телефонам: 79−22−59 или «02».

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