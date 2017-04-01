В Омске ищут 17-летнего парня с татуировкой на руке

Женщина рассказала, что 29 марта 17-летний Александр Бурлаев ушел из общежития техникума и до настоящего времени не вернулся.

Приметы Александра: на вид 17 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, прямые светлые волосы, голубые глаза. На правом предплечье — татуировка.

Был одет в серую куртку, серые штаны и черные кроссовки.

На розыск юноши ориентирован личный состав городского УМВД, экипажи наружных служб полиции, сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы по делам несовершеннолетних.