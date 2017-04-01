Уфимка стала жертвой автосканеровщиков
УФА, 1 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В полицию обратилась жительница Уфы с сообщением, что из ее машины пропали документы и 60 тысяч рублей.
УФА, 1 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В полицию обратилась жительница Уфы с сообщением, что из ее машины пропали документы и 60 тысяч рублей.
30-летняя уфимка припарковала свой джип около дома на проспекте Октября. При этом в салоне авто женщина оставила сумку, в которой лежали деньги и личные документы. Когда она вернулась, то обнаружила, что вещи пропали.
По предварительным данным полиции, владелица иномарки стала жертвой так называемых автосканеровщиков. Злоумышленники вскрыли машину, сканировав код сигнализации, и забрали оставленную сумку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Полиция ведет розыск злоумышленников.