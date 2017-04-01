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12:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Школьника убило током на железной дороге в Воронежской области

Девятиклассник получил смертельный удар на крыше пустого вагона.

Школьника убило током на железной дороге около 18:00 в пятницу, 31 марта. Инцидент произошел на пятом пути станции Хреновая в Лискинском районе Воронежской области, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» следователь по особо важным делам Мичуринского следственного отдела на транспорте Николай Минин.

Девятиклассник со своим 13-летним братом и знакомым залез на крышу пустого вагона. Там 16-летний парень получил смертельный удар током. Следователи установили, что незадолго до трагедии в школе, где учились подростки, инспекторы ПДН читали лекции об опасности травмирования током. Следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Это уже второй за неделю случай гибели подростка на железной дороге. В понедельник, 27 марта, школьника убило током на железной дороге от села Митрофановка в Кантемировском районе около 16:00. Парня обнаружили на рельсах в 300 м от вокзала. Следователи проводят проверку по факту смерти восьмиклассника.

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